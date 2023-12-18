В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6

На юго-востоке Турции произошло землетрясение. О подземных толчках, зафиксированных в стране, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение зафиксировали в районе Ешилюрт провинции Малатья в 9:07 понедельника, 18 декабря. Его магнитуда составила 3,6, очаг залегал на глубине семь километров. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в декабре в Турции зафиксировали два землетрясения с разницей в несколько минут. Магнитуда первого составила 5,1, а магнитуда второго — 4,5. Эпицентр обоих находился возле города Муданья провинции Бурса на западе страны. Толчки также ощущались в Стамбуле, Коджаэли, Чанаккале, Биледжике и Сакарье.

Позже член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил, что пока неизвестно, предвещают ли произошедшие в Турции землетрясения более масштабную катастрофу.