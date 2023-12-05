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08:52, 5 декабря 2023Среда обитания

Сейсмолог высказался о возможном крупном землетрясении в Турции

Сейсмолог Эйидоган: неизвестно, предвещают ли толчки в Турции катастрофу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nir Elias / Reuters

Пока неизвестно, предвещает ли землетрясение, которое произошло на западе Турции в понедельник, 4 декабря, более масштабную катастрофу. Свое мнение по данному вопросу высказал сейсмолог, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в разговоре с РИА Новости.

Ученый прокомментировал информацию о том, что подземные толчки, зафиксированные в Турции минувшим днем, являются предзнаменованием еще более сильных. По словам эксперта, наука не может точно определить, произойдет ли в стране более сильное землетрясение.

На данный момент не существует точного и научно подтвержденного способа измерения, который доказал бы, что одно землетрясение является предвестником следующего, более крупного, заявил Эйидоган. Он добавил, что за 2022 год сейсмологи зафиксировали в районе Мраморного моря 29 толчков магнитудой от 3 до 4,9, а также пять землетрясений магнитудой от 4 до 5.

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Днем ранее стало известно, что в Турции зафиксировали два землетрясения с разницей в несколько минут. Эпицентр обоих находился возле города Муданья провинции Бурса. Очаг первого, магнитудой 5,1, залегал на глубине 4,7 километра. Второе землетрясение было слабее, его магнитуда составила 4,5. Толчки ощущались в том числе в европейской части Стамбула.

Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море у берегов Стамбула. В августе сейсмолог Джеляль Шенгер предрек этому городу катастрофические последствия в случае нового землетрясения, вероятность которого он оценил как высокую. По причине надвигающейся опасности ученый объявил, что решил переехать из города.

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      Полина Кислицына
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