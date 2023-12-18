Россиян призвали снимать на видео фейерверки во дворах

Юрист Карабанов: видео с фейерверком во дворе станет доказательством при ущербе

Россиян призвали снимать на видео запуск фейерверков во дворах, так как в случае повреждения окон или машин это может стать доказательством ущерба. Такой совет дал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов, пишет «Общественная служба новостей».

Юрист напомнил, что запускать фейерверки вблизи жилых домов запрещено. Если пиротехника повредила окно или автомобиль, нужно сразу обратиться в правоохранительные органы.

«Если случаи (запуска фейерверков вблизи жилых домов — прим. «Ленты.ру») возникают, то любой человек может сразу позвонить в службу 112 и вызвать наряд полиции. Если все-таки произошел какой-то инцидент с повреждением имущества, возгоранием или причинением физического вреда — такое тоже часто бывает, — нужно также звонить на 112 и вызывать следственно-оперативную группу», — разъяснил Карабанов.

Адвокат добавил, что пострадавшие, если их имуществу нанесен серьезный ущерб, могут обратиться в полицию и подать иск в суд для возмещения материального ущерба. Если нарушители скрылись с места происшествия, их объявят в розыск, уточнил юрист.

В ноябре жительница Феодосии лишилась половины квартиры из-за неаккуратно запущенного фейерверка. Сама женщина не пострадала, так как в этот момент принимала душ. Когда хозяйка квартиры вышла из ванной, жилье было в дыму.