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11:21, 9 ноября 2023Среда обитания

Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

У жительницы Феодосии сгорело полквартиры, пока она мылась в душе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Феодосии женщина лишилась полквартиры, пока принимала душ. Во время мытья владелицы часть жилища сгорела, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Причиной возгорания назвали неаккуратно запущенный на улице фейерверк. Предположительно, с пиротехникой играли дети, а пламя проникло в квартиру крымчанки через открытый балкон. Когда хозяйка квартиры вышла из ванной, жилье было в дыму. Тогда женщина вызвала МЧС.

Уточняется, что лоджия и одна из комнат выгорели полностью, в остальных помещениях пострадали окна и двери. Сотрудники полиции забрали несколько образцов для проведения экспертизы.

В начале 2023 года из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся многоэтажный дом в Новосибирске. Пиротехническая установка завалилась набок, и запущенные фейерверки попали в балконы людей. Очевидцы инцидента обвинили в произошедшем мужчину, который изначально криво поставил устройство.

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      Нина Ташевская
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