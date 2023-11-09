Жительница Крыма лишилась полквартиры во время мытья в душе

У жительницы Феодосии сгорело полквартиры, пока она мылась в душе

В Феодосии женщина лишилась полквартиры, пока принимала душ. Во время мытья владелицы часть жилища сгорела, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Причиной возгорания назвали неаккуратно запущенный на улице фейерверк. Предположительно, с пиротехникой играли дети, а пламя проникло в квартиру крымчанки через открытый балкон. Когда хозяйка квартиры вышла из ванной, жилье было в дыму. Тогда женщина вызвала МЧС.

Уточняется, что лоджия и одна из комнат выгорели полностью, в остальных помещениях пострадали окна и двери. Сотрудники полиции забрали несколько образцов для проведения экспертизы.

В начале 2023 года из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся многоэтажный дом в Новосибирске. Пиротехническая установка завалилась набок, и запущенные фейерверки попали в балконы людей. Очевидцы инцидента обвинили в произошедшем мужчину, который изначально криво поставил устройство.