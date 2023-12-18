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21:39, 18 декабря 2023Из жизни

Журналист съел пенис и тестикулы и описал вкус

Журналист из Нью-Йорка попробовал блюда из пениса и тестикул и описал их вкус

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Нью-Йорке открылся ресторан, который предлагает посетителям блюда из бычьих гениталий. Об этом сообщает New York Post.

Ресторан филиппинской кухни Naks привлек внимание горожан нетипичным меню. Шеф-повар-филиппинец Эрик Вальдез не стал адаптировать блюда национальной кухни под вкусы американцев и, среди прочего, подает в ресторане супы из бычьего пениса и тестикул. По его словам, это уникальный шанс попробовать аутентичную филиппинскую кухню, потому что больше никто в Нью-Йорке не готовит подобных блюд из-за трудностей с поиском сырья.

Журналист Бен Кост съел знаменитый «Суп №5», или «Запомни меня-суп» с гениталиями, который на Филиппинах считается идеальным способом справиться с похмельем. Его также советуют в качестве афродизиака. Кост описал свои впечатления, сказав, что у бульона приятный вкус, а мясо достаточно мягкое и нежное. При этом сочетание разных текстур создает необычный эффект разнообразия в одном блюде: пенис более хрящеватый, в то время как бычьи яички, по его словам, «очень нежны, почти как тофу». При этом суп напомнил ему и о вкусе бычьих хвостов с куриными желудками. Кост назвал блюдо питательным и очень ароматным благодаря специи сибот. Эта смесь трав — корня дягиля, ремания, корня белого пиона, ягод годжи и сычуаньского любистока — один из основных и самых распространенных на Филиппинах элементов китайской кухни.

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Репортер посоветовал не поддаваться страхам и опасениям при знакомстве с национальной филиппинской кухней. По его словам, блюда Naks очень далеки от того, что ради просмотров готовят из потрохов и едят TikTok-блогеры.

Ранее сообщалось, что две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Антирейтинг появился на сайте гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

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