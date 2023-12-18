Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в российском регионе

В Ивановской области восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал

В Ивановской области восьмилетнего мальчика намотало на вращающийся тракторный вал. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как выяснило региональное управление Следственного комитета, утром 17 декабря второклассник приехал с дедушкой на ферму своего отца в деревне Семигорье, чтобы покормить скот. 60-летний мужчина запустил двигатель трактора, что также привело в движение карданный вал, связывающий технику и прицеп с оборудованием для измельчения сена. После этого пожилой россиянин отошел, оставив оборудование в работающем состоянии. В это же время к трактору подошел мальчик, который получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщается на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи допросили дедушку ребенка в качестве подозреваемого.

Ранее в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии мужчину намотало на вал сеноукладчика.