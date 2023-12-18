Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 18 декабря 2023Россия

Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в российском регионе

В Ивановской области восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал

Фото: Андрей Шапран / Коммерсантъ

В Ивановской области восьмилетнего мальчика намотало на вращающийся тракторный вал. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как выяснило региональное управление Следственного комитета, утром 17 декабря второклассник приехал с дедушкой на ферму своего отца в деревне Семигорье, чтобы покормить скот. 60-летний мужчина запустил двигатель трактора, что также привело в движение карданный вал, связывающий технику и прицеп с оборудованием для измельчения сена. После этого пожилой россиянин отошел, оставив оборудование в работающем состоянии. В это же время к трактору подошел мальчик, который получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщается на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи допросили дедушку ребенка в качестве подозреваемого.

Ранее в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии мужчину намотало на вал сеноукладчика.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Полиция возбудила уголовные дела после порчи квартир военкоров в Петербурге

      Москвичам назвали срок окончания оттепели

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

      Российский мэр отреагировал на видео с ползущим по мосту до кружка инвалидом

      Восьмилетнего мальчика намотало на тракторный вал в российском регионе

      Стоматолог раскрыл три простых способа сделать улыбку белоснежной

      Россия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту Нацгвардии Украины

      В отношении лидера группы «Пасош» возбудили дело о пропаганде наркотиков

      Названа дата проведения первого российского аналога «Евровидения»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости