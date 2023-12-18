Врач призвала некоторых россиян отказаться от популярных новогодних блюд

Пряности и жареные блюда могут навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В комментарии для News.ru врач призвала отказаться от некоторых популярных новогодних блюд.

По словам Тимощенко, пациентам с заболеваниями ЖКТ, например с язвой, вредят не только соленья и жирные жареные блюда, но и пряности. «Таким людям необходимо исключить эти блюда из новогоднего меню, — прокомментировала врач. — Также не лучшим образом на здоровье скажется употребление тушенных в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ».

Также при болезнях ЖКТ необходимо отказаться от употребления алкоголя, продолжила Тимощенко. Напоследок врач призвала ложиться спать не менее чем через час после приема пищи.

Ранее гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели. По ее словам, еда в положении лежа провоцирует развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод.