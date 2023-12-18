Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 18 декабря 2023Бывший СССР

Залужный опроверг собственные слова о тупике на фронте

«РБК-Украина»: Главком ВСУ Залужный опроверг свои слова о тупике на фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте не является патовой. Свои собственные слова о зашедшем в тупик украинском конфликте главком ВСУ опроверг в интервью «РБК-Украина».

Он также не ответил на вопрос о том, планирует ли Украина очередное наступление зимой.

«Это война, я не могу говорить, что я планирую и что мы будем делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому — человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае», — прокомментировал свое молчание главнокомандующий.

В начале ноября Валерий Залужный дал интервью The Economist, в котором заявил, что украинская армия не сможет добиться прорыва. Он также утверждал, что украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Его очень уважали» Учительница рассказала о российском бойце, оставившем последнюю просьбу на стене в Марьинке

      Стюардессы надышались дымом в самолете и угодили в больницу

      Стилист назвала россиянкам стойкие прически для корпоратива

      Стало известно о планах Вашингтона развязать новую войну

      Немецкий производитель автокомпонентов избавился от бизнеса в России

      Россиянку признали самой красивой девушкой Европы

      В Госдуме отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке солдата

      Сладости в США резко подорожали из-за глобальной проблемы

      В России возвели три уникальных моста

      Молдавия решила выйти еще из двух соглашений СНГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости