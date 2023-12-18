Защита основателей «Суммы» заявила о дальнейшем обжаловании их приговора

Защита братьев Магомедовых продолжит обжаловать их приговор за хищения

Защита основателей группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых продолжит обжаловать их приговор. Об этом ТАСС заявил адвокат Михаил Ошеров.

Ошеров подчеркнул, что защита расценивает решение суда как незаконное. Приговор вступил в законную силу 18 декабря, его обжалование возможно в кассационной инстанции.

Мужчин осудили за хищение 11 миллиардов рублей и создание преступного сообщества. Ранее суд смягчил для них наказание. Срок лишения свободы для Зиявудина Магомедова снизили до 18,5 года, а для Магомеда Магомедова — до 17,5 года заключения. Приговор им был изменен в связи с истечением срока давности по двум эпизодам.

