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13:54, 18 декабря 2023Силовые структуры

Защита основателей «Суммы» заявила о дальнейшем обжаловании их приговора

Защита братьев Магомедовых продолжит обжаловать их приговор за хищения
Зиявудин и Магомед Магомедов

Зиявудин и Магомед Магомедов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Защита основателей группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых продолжит обжаловать их приговор. Об этом ТАСС заявил адвокат Михаил Ошеров.

Ошеров подчеркнул, что защита расценивает решение суда как незаконное. Приговор вступил в законную силу 18 декабря, его обжалование возможно в кассационной инстанции.

Мужчин осудили за хищение 11 миллиардов рублей и создание преступного сообщества. Ранее суд смягчил для них наказание. Срок лишения свободы для Зиявудина Магомедова снизили до 18,5 года, а для Магомеда Магомедова — до 17,5 года заключения. Приговор им был изменен в связи с истечением срока давности по двум эпизодам.

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