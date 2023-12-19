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16:20, 19 декабря 2023Ценности

28-летняя блогерша показала седые волосы на камеру и была обругана в сети

Кадр: @shay_creates

Блогерша Шэй с никнеймом @shay_creates показала на камеру седые волосы и была обругана в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 116,4 тысячи подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах инфлюэнсерша собрала локоны в хвост и отрезала концы. Затем она распустила пряди и продемонстрировала волосы, у корней которых отсутствует натуральный пигмент. При этом видно, что по всей длине прядей был темный оттенок. «Прошло восемь месяцев с тех пор, как я перестала красить седые волосы», — рассказала юзерша.

Пользователи сети оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Боже мой, тебе нужно покрасить эти корни, ты выглядишь на 60», «Сходите в парикмахерскую… У вас слишком красивые волосы, чтобы вы их портили», «Может быть, пойти к профессионалу?» — написали они.

В сентябре россиянкам с седыми волосами назвали самый подходящий способ окрашивания. По словам парикмахера и визажиста Людмилы Евдокимовой, светлое мелирование и эйртач позволят более длительное время выглядеть ухоженно.

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      Екатерина Ештокина
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