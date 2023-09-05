Россиянкам с седыми волосами назвали самый подходящий способ окрашивания

Парикмахер и визажист Людмила Евдокимова назвала россиянкам с седыми волосами самый подходящий способ окрашивания. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».

Специалистка рассказала, что женщины, чьи локоны потеряли природный пигмент, регулярно вынуждены подкрашивать корни. Однако, по ее словам, светлое мелирование и эйртач позволят более длительное время выглядеть ухоженно.

«Если такой вариант подходит к вашему цветотипу, то это самые мягкие и незаметные типы окрашивания. Седина — не повод для перехода в другой цвет. Напоминаю, что моложе всего мы выглядим, когда находимся в своем цветотипе», — предупредила Евдокимова.

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