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15:40, 5 сентября 2023Ценности

Россиянкам с седыми волосами назвали самый подходящий способ окрашивания

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Парикмахер и визажист Людмила Евдокимова назвала россиянкам с седыми волосами самый подходящий способ окрашивания. Соответствующий комментарий публикует портал «Городовой».

Специалистка рассказала, что женщины, чьи локоны потеряли природный пигмент, регулярно вынуждены подкрашивать корни. Однако, по ее словам, светлое мелирование и эйртач позволят более длительное время выглядеть ухоженно.

«Если такой вариант подходит к вашему цветотипу, то это самые мягкие и незаметные типы окрашивания. Седина — не повод для перехода в другой цвет. Напоминаю, что моложе всего мы выглядим, когда находимся в своем цветотипе», — предупредила Евдокимова.

Ранее ведущий косметолог бренда MIXIT Ирина Галко раскрыла опасность применения перца для роста волос. По словам эксперта, в списке народных средств по уходу за волосами одну из первых строчек занимают перечные маски. Сотрудница производителя косметики рассказала, что неосторожное применение перца в неравных пропорциях может привести к ожогам, раздражению и шелушению кожи головы.

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    Екатерина Ештокина
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