Школьный чиновник принес присягу на пачке гей-порно вместо Библии

В США школьный чиновник принес присягу на пачке книг гей-порно вместо Библии

Член школьного совета округа Фэрфакс в штате Вирджиния принял присягу, положив руку на стопку книг гей-порно вместо Библии и поцеловав своего однополого супруга. Об этом пишет DailyWire.

Издание пояснило, что школьный чиновник Карл Фриш поклялся на стопке из пяти книг на тему ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), которые чаще всего запрещаются другими школьными советами в США. Он дал клятву под аплодисменты сидящих в зале.

В сентябре 2021 года почти все члены школьного совета Фэрфакса, за исключением Фриша, покинули трибуну, когда мать одного из учеников зачитывала в зале отрывки из этих книг. В них, среди прочего, описывались однополый оральный секс и групповые сношения.

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