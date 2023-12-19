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04:37, 19 декабря 2023Мир

Школьный чиновник принес присягу на пачке гей-порно вместо Библии

В США школьный чиновник принес присягу на пачке книг гей-порно вместо Библии

Кадр: Fairfax County Public Schools / YouTube

Член школьного совета округа Фэрфакс в штате Вирджиния принял присягу, положив руку на стопку книг гей-порно вместо Библии и поцеловав своего однополого супруга. Об этом пишет DailyWire.

Издание пояснило, что школьный чиновник Карл Фриш поклялся на стопке из пяти книг на тему ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), которые чаще всего запрещаются другими школьными советами в США. Он дал клятву под аплодисменты сидящих в зале.

В сентябре 2021 года почти все члены школьного совета Фэрфакса, за исключением Фриша, покинули трибуну, когда мать одного из учеников зачитывала в зале отрывки из этих книг. В них, среди прочего, описывались однополый оральный секс и групповые сношения.

16 декабря стало известно, что помощник сенатора США снимал порно со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне. В любительском порновидео сотрудник Конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной.

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      Марина Совина
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