Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:19, 19 декабря 2023Из жизни

Мать с помощью анекдота вернула к жизни впавшую в кому дочь

В США пациентка вышла из комы благодаря тому, что ее рассмешила мать

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В США мать вернула дочь к жизни благодаря тому, что рассказала ей анекдот и рассмешила ее. Об этом сообщает People.

41-летняя Дженнифер Флюэллен, жительница города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день женщина отвезла троих сыновей в школу и ехала на работу, когда внезапно врезалась в электрический столб. После этого американка впала в кому и находилась без сознания в течение пяти лет. Мать женщины, Пегги Минс, регулярно навещала ее в надежде, что однажды она очнется.

В августе 2022 года Минс находилась с дочерью в больничной палате и решила рассказать ей анекдот. Она была шокирована, когда услышала, как Дженнифер смеется. В тот момент женщина поняла, что дочь наконец вышла из комы. «Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», — рассказывает Минс.

Материалы по теме:
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, через некоторое время Флюэллен окрепла и начала восстанавливаться. В настоящее время она может сидеть и произносить некоторые слова. Более того, в октябре она смогла посетить школьный футбольный матч, в котором участвовал ее младший сын. «Она была моей самой большой поддержкой», — заявил юноша.

По словам молодого человека, его матери было сложно принять, что она упустила пять лет жизни и не увидела, как взрослеют ее дети. Однако сыновья стараются не говорить с ней о прошлом и подбадривают ее. Минс верит, что в скором времени дочь сможет ходить и будет проводить как можно больше времени с детьми.

Ранее сообщалось, что житель США излечился от тяжелого заболевания благодаря свадьбе, которая заставила его бороться за жизнь. По словам мужчины, когда он увидел, как возлюбленная идет к нему в свадебном платье, он осознал, ради чего борется с тяжелой болезнью.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

      В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

      Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки БПЛА

      Подростки завели 13-летнего россиянина за гаражи и заставили целовать их обувь

      В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

      Россиянка обвинила отца в домогательствах и инцесте

      Украинский военный рассказал о подробностях неудачного контрнаступления

      В Москве временно закроют несколько станций метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости