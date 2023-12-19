Мать с помощью анекдота вернула к жизни впавшую в кому дочь

В США пациентка вышла из комы благодаря тому, что ее рассмешила мать

В США мать вернула дочь к жизни благодаря тому, что рассказала ей анекдот и рассмешила ее. Об этом сообщает People.

41-летняя Дженнифер Флюэллен, жительница города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день женщина отвезла троих сыновей в школу и ехала на работу, когда внезапно врезалась в электрический столб. После этого американка впала в кому и находилась без сознания в течение пяти лет. Мать женщины, Пегги Минс, регулярно навещала ее в надежде, что однажды она очнется.

В августе 2022 года Минс находилась с дочерью в больничной палате и решила рассказать ей анекдот. Она была шокирована, когда услышала, как Дженнифер смеется. В тот момент женщина поняла, что дочь наконец вышла из комы. «Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», — рассказывает Минс.

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, через некоторое время Флюэллен окрепла и начала восстанавливаться. В настоящее время она может сидеть и произносить некоторые слова. Более того, в октябре она смогла посетить школьный футбольный матч, в котором участвовал ее младший сын. «Она была моей самой большой поддержкой», — заявил юноша.

По словам молодого человека, его матери было сложно принять, что она упустила пять лет жизни и не увидела, как взрослеют ее дети. Однако сыновья стараются не говорить с ней о прошлом и подбадривают ее. Минс верит, что в скором времени дочь сможет ходить и будет проводить как можно больше времени с детьми.

Ранее сообщалось, что житель США излечился от тяжелого заболевания благодаря свадьбе, которая заставила его бороться за жизнь. По словам мужчины, когда он увидел, как возлюбленная идет к нему в свадебном платье, он осознал, ради чего борется с тяжелой болезнью.

