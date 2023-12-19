Азербайджан призвал Францию не провоцировать Армению на новую войну

Замглавы МИД Азербайджана Мамедов призвал Францию не провоцировать Армению

Политика Франции в отношении Армении может привести к возобновлению вооруженного конфликта. Не провоцировать Ереван на новую войну призвал заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью колумбийскому телеканалу NTN24.

«Действия Франции, снабжающей Армению оборонительным и наступательным вооружением, не способствуют достижению мира в регионе Южного Кавказа», — сказал министр.

Мамедов заявил, что азербайджанские земли пострадали «от тяжелых последствий армянской оккупации». «Локальные антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре этого года, были направлены исключительно против незаконных вооруженных формирований сепаратистов», — подчеркнул замглавы МИД Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что руководство страны собралось переселить в Нагорных Карабах более 140 тысяч человек до конца 2026 года. Он также заявил, что Баку хочет, чтобы покинувшие свои дома карабахские армяне вернулись.