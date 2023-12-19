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11:30, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Батрутдинов высказался о женитьбе

Комик Тимур Батрутдинов заявил, что ему пора найти жену

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский комик и актер, звезда шоу Comedy Club Тимур Батрутдинов высказался о женитьбе. В интервью журналу Hello! шоумен заявил, что ему пора найти жену.

Батрутдинов в шутку заявил, что у него много «тележен». Главная из них, по словам комика, — певица и телеведущая Ольга Бузова. Комик также пошутил, что если бы Бузова участвовала в Comedy Club, то они выступали бы дуэтом.

Другой своей «тележеной» шоумен назвал резидентку Comedy Club Марину Кравец. «А вообще, конечно, надо мне уже на реальную жену переходить», — добавил он.

Ранее сваха и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова объяснила одиночество Батрутдинова его дружбой с комиком Гариком Харламовым. Она заявила, что артисту нужно перестать общаться Харламовым, чтобы найти пару.

Батрутдинов никогда не был женат. В 2015 году он принимал участие в реалити-шоу «Холостяк», однако вскоре после съемок они с победительницей программы перестали общаться. В 2019 году комик вместе с певицей Ольгой Бузовой снялся в романтическом шоу «План Б», где они подыскивали пару друг для друга. Но в конце проекта он не выбрал ни одну из финалисток. Бузовой и Батрутдинову неоднократно приписывали роман, однако они оба опровергали возможность таких отношений и уверяли, что являются хорошими друзьями.

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      Маргарита Щигарева
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