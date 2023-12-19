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03:52, 19 декабря 2023Мир

В США указали на сигнал Байдена во время визита Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Байден подал Зеленскому сигнал о выходе из конфликта

Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о сигнале президента США Джо Байдена, который тот подал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. На деталь в беседе двух лидеров он указал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он обратил внимание на формулировку, которую использовал глава Белого дома. Джонсон напомнил, что раньше Вашингтон заявлял о готовности быть с Киевом «столько, сколько потребуется». Однако на прошлой неделе Байден сказал «Мы с вами столько, сколько сможем», подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

Он выразил мнение, что данная формулировка сигнализирует о готовности США выйти из конфликта. «"Столько, сколько сможем" означает: "Мы уже купили билет на выход, мы бросаем тебя"», — сказал эксперт. Он также добавил, это также свидетельствует о смене настроя в Вашингтоне.

Ранее Зеленский на встрече с Байденом затруднился ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте без помощи США. Отмечается, что украинский лидер ничего не сказал, но слегка пожал плечами.

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      Марина Совина
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