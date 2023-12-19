Названа предполагаемая сумма доходов бюджета от труда заключенных

Минфин: бюджет получит 140,5 млрд рублей от труда осужденных с 2024 по 2026 годы

Труд заключенных может принести российскому бюджету 46,5 миллиарда рублей в 2024 году, 46,8 миллиарда — в 2025-м и 47,2 миллиарда — в 2026-м. За три года казна получит по этой статье 140,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Минфина «Известиям».

В 2023 году доходы федерального бюджета от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в 46,1 миллиарда рублей. Поступления с каждым годом увеличиваются. В ведомстве это объяснили изменением рыночной стоимости продукции, которую производят заключенные. Во ФСИН тенденцию связали с повышением спроса на такие работы и услуги — в текущем году объемы производства товаров для органов власти выросли более чем на 30 процентов.

По итогам работы за 10 месяцев 2023-го к оплачиваемому труду было привлечено более 85 процентов из числа осужденных к лишению свободы, подлежащих трудоустройству, сообщили во ФСИН. В то же время, по словам замминистра юстиции Всеволода Вуколова, число осужденных в России снижается. За десять лет их количество в колониях сократилось в 2,5 раза — с 700 до 266 тысяч человек.

На фоне серьезного дефицита кадров труд заключенных стал пользоваться огромным спросом у российского бизнеса. По состоянию на август к принудительным работам в 1700 организациях привлекалось более 26 тысяч осужденных. О желании привлечь к труду заключенных заявляли Ozon и «АвтоВАЗ».