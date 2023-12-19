Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:03, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл один замысел врачей

Фото: Chompoo Suriyo / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что врачи, назначающие пациентам дорогие лекарства от гипертонии, не хотят ими заниматься. Выпуск, в котором доктор раскрыл один их замысел, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что существует всего четыре группы препаратов от гипертонии, но при этом на рынке представлено более сотни наименований этих лекарств. Специалист заявил, что многие врачи назначают дорогостоящие препараты пациентам, несмотря на то, что есть более дешевые аналоги с тем же составом.

«Я лично в этом прослеживаю нежелание врача вами заниматься. Дает вам что-то — не помогает. [Врач думает]: "Дам это". Да ты прочитай, ты одно на то же меняешь», — высказался Мясников.

Ранее специалист назвал хорошим бизнесом продажу лекарств от паразитов. По словам Мясникова, россиян запугивают паразитами, а после этого продают средства от них. Он напомнил, что их наличие должны подтвердить анализы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

      В Японии отработают защиту Земли от астероидов

      Доктор Мясников раскрыл один замысел врачей

      NYT сообщила о неспособности Украины победить Россию на поле боя

      В США указали на сигнал Байдена во время визита Зеленского

      Живущие в Латвии россияне рассказали об испытываемом страхе

      Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в ситуации на Украине

      Экс-офицер ВСУ нацбата признал тотальное превосходство России на фронте

      Украинцев призвали готовиться к «самому страшному году»

      Появилась памятка для российских бойцов по уничтожению американских Abrams

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости