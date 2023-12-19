Доктор Мясников раскрыл один замысел врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», что врачи, назначающие пациентам дорогие лекарства от гипертонии, не хотят ими заниматься. Выпуск, в котором доктор раскрыл один их замысел, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников объяснил, что существует всего четыре группы препаратов от гипертонии, но при этом на рынке представлено более сотни наименований этих лекарств. Специалист заявил, что многие врачи назначают дорогостоящие препараты пациентам, несмотря на то, что есть более дешевые аналоги с тем же составом.

«Я лично в этом прослеживаю нежелание врача вами заниматься. Дает вам что-то — не помогает. [Врач думает]: "Дам это". Да ты прочитай, ты одно на то же меняешь», — высказался Мясников.

Ранее специалист назвал хорошим бизнесом продажу лекарств от паразитов. По словам Мясникова, россиян запугивают паразитами, а после этого продают средства от них. Он напомнил, что их наличие должны подтвердить анализы.