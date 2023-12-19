В России появится мощный дрон для борьбы с НАТО на море

ТАСС: в России создают надводный дрон для борьбы с Украиной и НАТО в Черном море

В России ведется разработка мощного дрона для борьбы с техникой Украины и НАТО в Черном море. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, дальность работы беспилотника составит до 20 километров с полезной нагрузкой до 10 килограммов с возможностью увеличения до 100 в зависимости от требований заказчика. Собеседник агентства подчеркнул, что при необходимости производство дронов можно будет достаточно быстро масштабировать.

Источник также уточнил, что корпус аппарата будет сделан не из углеволокна, поскольку его видно в радары. «Мы используем, скажем так, другие композитные материалы», — отметил он.

Ранее стало известно, что холдинг KMZ построил крытый слип-док для испытания катеров, судов и надводных морских дронов длиной до 30 метров. Глубина бассейна составляет более трех метров, а общая площадь — свыше двух квадратных километров.