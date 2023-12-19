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16:41, 19 декабря 2023Мир

Эрдоган предупредил Украину и Молдавию о затягивании переговоров с ЕС

Президент Турции Эрдоган: переговоры Украины и Молдавии с ЕС могут затянуться

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Переговоры Украины и Молдавии с Европейским союзом (ЕС) могут затянуться и зайти в тупик, как это случилось с Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Получение статуса кандидата в ЕС не означает, что они станут членами союза. Начнется процесс, и он тоже зайдет в тупик», — отметил турецкий лидер.

Он также отметил, что ни одна из этих стран несопоставима с Турцией по экономическому и стратегическому потенциалу. По его мнению, в 2005 когда Анкара стала кандидатом на вступление в сообщество, она имела больше шансов, чем Киев и Кишинев, однако политические препятствия помешали Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова оживить процесс стамбульских переговоров по Украине. Он также выразил свое согласие с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что «военного решения в Палестине и на Украине нет».

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      Максим Габриелян
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