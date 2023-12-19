Готовившего теракт против главы предприятия ОПК россиянина заключили под стражу

Суд в Ижевске арестовал мужчину, готовившего теракт против главы предприятия ОПК

Суд в Ижевске заключил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке теракта против главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Удмуртии.

Фигурант будет под арестом до 16 января 2024 года.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 33-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта против одного из руководителей предприятия ОПК. По данным ведомства, задание он получил от украинской террористической организации.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и о приготовлении к теракту.