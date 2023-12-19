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18:14, 19 декабря 2023Мир

ХАМАС отказалось от переговоров по заложникам из-за военных действий Израиля

ХАМАС отказалось от переговоров по обмену заложниками во время военных действий
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от любых переговоров по обмену заложниками во время военных действий. Об этом заявил глава отдела внешних связей движения Басем Наим, сообщает Reuters.

«Мы подтверждаем нашу позицию и категорический отказ от проведения любых форм переговоров по обмену пленными в условиях продолжающихся военных действий со стороны Израиля», — сказал он.

При этом Наим отметил, что ХАМАС открыто для любой инициативы, которая способствует прекращению боевых действий и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.

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      Семен Александров
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