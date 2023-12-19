ХАМАС отказалось от переговоров по заложникам из-за военных действий Израиля

ХАМАС отказалось от переговоров по обмену заложниками во время военных действий

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от любых переговоров по обмену заложниками во время военных действий. Об этом заявил глава отдела внешних связей движения Басем Наим, сообщает Reuters.

«Мы подтверждаем нашу позицию и категорический отказ от проведения любых форм переговоров по обмену пленными в условиях продолжающихся военных действий со стороны Израиля», — сказал он.

При этом Наим отметил, что ХАМАС открыто для любой инициативы, которая способствует прекращению боевых действий и открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль готов снова прекратить огонь ради гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождения оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.