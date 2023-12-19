Италия заявила о продлении поставок оружия на Украину до конца следующего года

Reuters: поставки оружия на Украину продолжатся до 31 декабря 2024

Италия продолжит поставлять оружие на Украину до 31 декабря 2024 года. Соответствующий законодательный декрет принял кабинет министров Италии, сообщает Reuters.

В заявлении уточняется, что поставки будут включать в себя не только оружие, но и электрогенераторы, а также все необходимое для поддержки военных операций по защите гражданского населения.

Отмечается, что правительство попросит парламент подтвердить решение о продлении поставок «средств, материалов и оборудования» Украине для поддержки ее военных усилий до конца следующего года.

Ранее стало известно, что более 100 чиновников стран Европейского союза (ЕС) планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Украине. Сообщается, что обращение подписали чиновники из 17 стран, включая Италию.