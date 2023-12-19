Названы основные пользователи отечественного смартфона Р-ФОН

NEWS.ru: основные потребители Р-ФОН — государственные и корпоративные заказчики

Главный разработчик сайта Kremlin.ru IT-эксперт Артем Геллер заявил, что основными потребителями отечественного смартфона Р-ФОН окажутся пользователи из корпоративного и государственного сектора. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По словам Геллера, пользовательский и корпоративный сегменты имеют абсолютно разные задачи: так, для последних рынок может выпускать технику мелкими партиями. В целом специалист назвал Р-ФОН приемлемым девайсом для государственных органов и корпораций. «Это в хорошем смысле среднее устройство, которого достаточно для работы», — подчеркнул автор.

Также Артем Геллер заметил, что названным пользователям смартфона не нужны выдающиеся характеристики. «Чиновники будут пользоваться, но сами покупать эти устройства не будут», — заявил Геллер. Однако, по его словам, чиновники могут и приобретать данные девайсы для себя, «если будет политическая установка».

Отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл» представили в Москве 18 декабря. Аппарат получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Helio G99, камеру с разрешением 50 мегапикселей. Стоимость устройства не раскрывается, Р-ФОН поступит в продажу в начале 2024 года.