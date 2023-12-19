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10:23, 19 декабря 2023Путешествия

Летевший в Магадан пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Магадан самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Магадан самолет Як-40 «Камчатского авиационного предприятия» резко сменил курс и сел в другом месте из-за неисправности. Об этом «Известиям» рассказали в авиакомпании.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским воздушным судном, следовавшим в Магадан из Петропавловска-Камчатского во вторник, 19 декабря. После взлета в аэропорту города Елизово пилоты зафиксировали «неустойчивые показания прибора правого двигателя».

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В результате командир воздушного судна принял решение вернуться в авиагавань вылета. Уточняется, что пассажиры отправятся в Магадан на резервном самолете.

Ранее в декабре российскому лайнеру с больным мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Рейс вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение.

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