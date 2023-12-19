Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

Блогер Даня Милохин заявил, что хотел бы вернуться в Россию

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, оценил перспективу снова вернуться в Россию. На эту тему он высказался в прямом эфире, который провел на Twitch в понедельник, 18 декабря, перед вылетом в Казахстан.

Милохин заявил, что летит в Казахстан, поскольку ему захотелось «русского вайба». В Россию же тиктокеру, по его словам, возвращаться нельзя. «Почему в Россию не впускают? Да не, я думаю, впускают. Но навряд ли выпустят», — добавил он.

По словам блогера, он скучает по Москве и очень хотел бы снова прилететь в Россию. «Ребят, я бы с удовольствием [полетел в Москву], честное слово. Я бы прям с ногами и руками поехал туда и там находился. Но страшно, понимаете», — признался Милохин. Он также выразил надежду на то, что ему скоро удастся решить проблемы с возвращением в Россию.

Ранее Милохин назвал возможное условие возвращения в страну. Он заявил, что согласился бы прилететь в Россию, если бы вместо службы в армии он мог учиться в вузе.

В сентябре 2023 года Милохин вернулся в Россию из Дубая. Однако спустя несколько дней он покинул страну на фоне призывов отправить его на срочную службу. Позднее блогер заявил, что сильно испугался призывов забрать его в армию. Он также заверил, что намерен вернуться в Россию.