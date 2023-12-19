Мишустин оценил отношения между Россией и Китаем

Мишустин: отношения между РФ и КНР находятся на самом высоком уровне за историю

Отношения между Россией и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Такую оценку дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует ТАСС.

«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю», — сказал глава российского правительства в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Мишустин также отметил, что в развитии двухсторонних отношений значительную роль играют регулярные встречи глав правительств, а также работа пяти межправительственных комиссий.

«Главное — это вывести наше торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционное сотрудничество на еще более высокий уровень», — подчеркнул он.

19 декабря Мишустин прибыл с рабочим визитом в Пекин. У трапа самолета главу российского кабмина встретили замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и посол России в КНР Игорь Моргулов. Мишустин будет в Китае до 20 декабря. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном.