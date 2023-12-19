Многодетная семья из Германии получила убежище в России. Почему они решили бежать?

Многодетная семья из Германии получила убежище в РФ для спасения детей

Многодетная семья Хардеров из Германии получила временное убежище на территории России, чтобы спасти своих детей. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Семья, состоящая из отца, матери и шестерых детей, четверо из которых еще несовершеннолетние, прибыла в Калужскую область в ноябре. Родители поделились, что решились бежать из ФРГ из-за страха, что органы ювенальной полиции республики заберут у них детей.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Волк рассказала, что они обратились в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел за предоставлением временного убежища. Обращение было рассмотрено в кратчайшие сроки, и по нему было принято положительное решение, иностранцам в торжественной обстановке выдали свидетельства. Отмечается, что в будущем Хардеры хотят получить гражданство России.

Путин заявил, что Россия будет приветствовать желающих переехать иностранцев

Президент Владимир Путин отмечал, что РФ примет законопослушных иностранцев.

Мы будем только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей Владимир Путин президент России

При этом глава государства указал, что существуют определенные правила, правовое регулирование, которое решает вопросы получения гражданства России.

Некоторым иностранцам стало проще стать россиянами

В России 26 октября вступил в силу новый базовый федеральный закон о гражданстве, который упрощает возможность получения паспорта страны для некоторых претендентов. В общем порядке претендовать на гражданство РФ может человек, постоянно проживающий в России не менее пяти лет с момента получения вида на жительства, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства страны, а также не представляющий угрозы для правопорядка.

Новый закон расширяет круг претендентов на получение гражданства в упрощенном порядке, на которых не распространяются требования к проживанию, знанию истории России и русского языка. Всего таких категорий теперь более 20. В частности, это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в России не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище на территории страны.