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18:46, 19 декабря 2023Силовые структуры

Морпех ВСУ получил срок за расстрел из пулемета гражданской машины в Мариуполе

Морпеха ВСУ отправили в колонию за расстрел из пулемета гражданского автомобиля

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Донецке к 25 годам колонии строгого режима приговорили старшего лейтенанта 1-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Кристофовича, обвиняемого в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти. Об этом во вторник, 19 декабря, «Ленте.ру» рассказали в Главной военной прокуратуре.

Как установил суд, 28 марта 2022 года Кристофович вел наблюдение с боевой позиции в траншее на открытом участке местности в Мариуполе. В какой-то момент он заметил гражданский автомобиль с прикрепленными на боковые зеркала белыми лентами. За рулем находился безоружный гражданский, пытавшийся выехать из города. Из ненависти к гражданам пророссийских взглядов он расстрелял машину из пулемета.

Водитель погиб на месте, его автомобиль был полностью уничтожен.

28 ноября сообщалось, что бойцу ВСУ дали 27 лет за расстрел двух мужчин в Мариуполе в марте 2022 года.
 

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      Владимир Седов
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