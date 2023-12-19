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13:33, 19 декабря 2023Силовые структуры

Мосгорсуд признал законным приговор автору Telegram-канала «Протестный МГУ»

Мосгорсуд утвердил приговор автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Иванову

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московской городской суд признал законным решение приговорить администратора и создателя Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова (признан в России иноагентом) к 8,5 года колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Мосгорсуд завершил апелляционное рассмотрение и утвердил приговор.

В марте Тимирязевский районный суд Москвы приговорил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» к 8,5 года колонии. Также ему в течение четырех лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

В июне 2022 года студента факультета кибернетики МГУ Иванова арестовали и выдвинули обвинение по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ»).

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      Екатерина Кашурникова
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