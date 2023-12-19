Москвичам посоветовали смотреть под ноги

Синоптик Вильфанд посоветовал жителям столицы смотреть под ноги из-за оттепели

В период оттепели для москвичей представляют опасность снег и гололедица, рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с этим он посоветовал жителям столицы быть особенно внимательными и смотреть не только под ноги, но и вверх — из-за опасения того, что снег будет скатываться с крыш. Специалист добавил, что к концу недели на улицах города станет еще более скользко — гололедица усилится из-за отрицательных температур. Она будет уменьшаться только по мере выпадения снега.

Включительно до субботы, 23 декабря, в Москве пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Уже лежащий на улицах снег не растает, в начале следующей недели ожидаются осадки уже в виде снега.

Ранее в подмосковных Химках на проспекте Мельникова с крыши дома упал лед. Он упал на скамейку и выбил из ее рамы почти все доски.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказывал, что в воскресенье, 14 декабря, в столице ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до отметки минус два — минус четыре градуса, а ночные заморозки до минус двух градусов наступят только в четверг, 28 декабря, и пятницу, 29 декабря.