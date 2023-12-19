Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:25, 19 декабря 2023Среда обитания

Москвичам посоветовали смотреть под ноги

Синоптик Вильфанд посоветовал жителям столицы смотреть под ноги из-за оттепели

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В период оттепели для москвичей представляют опасность снег и гололедица, рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В связи с этим он посоветовал жителям столицы быть особенно внимательными и смотреть не только под ноги, но и вверх — из-за опасения того, что снег будет скатываться с крыш. Специалист добавил, что к концу недели на улицах города станет еще более скользко — гололедица усилится из-за отрицательных температур. Она будет уменьшаться только по мере выпадения снега.

Включительно до субботы, 23 декабря, в Москве пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Уже лежащий на улицах снег не растает, в начале следующей недели ожидаются осадки уже в виде снега.

Ранее в подмосковных Химках на проспекте Мельникова с крыши дома упал лед. Он упал на скамейку и выбил из ее рамы почти все доски.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказывал, что в воскресенье, 14 декабря, в столице ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до отметки минус два — минус четыре градуса, а ночные заморозки до минус двух градусов наступят только в четверг, 28 декабря, и пятницу, 29 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу назвал приоритетную задачу на СВО в 2024 году

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на зиму

      Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

      Путин заявил о приверженности целям СВО

      Российским нефтяникам предрекли проблемы из-за напряженности в Красном море

      Милохин оценил перспективу вернуться в Россию

      Стали известны детали обмена Ярошенко на Рида

      Россиян предупредили о симптомах приближающегося инфаркта

      Путин назвал рухнувший миф о западной технике

      Названа ставшая самым большим разочарованием в ходе СВО западная техника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости