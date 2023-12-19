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12:29, 19 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали об опасности «островов тепла»

MDPI: ученые нашли способ адаптироваться к перепадам температур в мегаполисе

Фото: Unsplash

Москвичам назвали опасности так называемых островов тепла, которые появляются в мегаполисах из-за перепада температур. Исследование, в котором специалисты предлагают способ эффективнее рассчитывать разницу температур в городе и его окрестностях, было опубликовано в научном журнале MDPI.

Ученые объяснили, что эффект острова тепла связан с возникновением погодных аномалий. Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерного моделирования природно-климатических процессов НИВЦ МГУ Михаил Варенцов, эти аномалии могут проявляться как повышение температуры. Также они могут способствовать более интенсивным снегопадам, дождям и грозам в городе по сравнению с окрестностями. Эффект может быть связан и с увеличением количества загрязняющих веществ в городской атмосфере.

Специалист уточнил, что в теплое время года в мегаполисах превышение температуры относительно окружающих территорий может составлять более десяти градусов, что способствует усилению теплового стресса и росту риска тепловых ударов.

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Ученые с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создали алгоритм, который позволяет получать прогнозы тепловых аномалий в мегаполисе с точностью до 85-90 процентов. Они уверены, что более точные данные могут позволить заранее принимать меры для минимизации последствий аномалий.

Например, в зимнее время городские службы смогут заранее подготовиться в сильным осадкам, ледяным дождям или внезапному таянию сугробов. Летом, благодаря достоверным данным, жителей города удастся уберечь от воздействия аномальной жары.

В исследовании участвовали сотрудники Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова и Московского физико-технического института.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала конец оттепели к концу этой недели. По ее словам, со следующей недели в столице среднесуточная температура снова окажется минусовой. В настоящее время точно неизвестно, какой будет температура на конец старого и начало нового года — положительной или отрицательной. Но наиболее вероятно, что в Москву вернется оттепель, указала эксперт.

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      Мария Черкасова
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