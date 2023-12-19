Мужчина развелся с женой после секса втроем и объяснил свой поступок

Пользователь сети подал на развод после того, как по просьбе жены занялся сексом втроем, и объяснил свой поступок. Об этом сообщает Daily Star.

В социальной сети мужчина рассказал, что его жена устроила секс втроем, пригласив к ним в постель своего приятеля. Однако, как утверждает пользователь, он не получил никакого удовольствия от подобного опыта и, более того, обвинил женщину в измене. «Они полностью проигнорировали меня и начали заниматься сексом вдвоем, как кролики. Позже я понял, что она подстроила это, чтобы ей не пришлось спать с ним за моей спиной», — утверждает пользователь. Мужчина добавил, что после этого решил развестись с женой.

Многие пользователи сети осудили женщину. Некоторые также удивились, что мужчине потребовалось много времени, чтобы понять, на что она способна.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина не выдержала близких отношений мужа со свекровью и подала на развод. Все началось, когда свекровь переехала к ним, чтобы помочь молодой паре после рождения первенца.

