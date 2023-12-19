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08:45, 19 декабря 2023Россия

На российском химическом предприятии произошла авария

Часть трубопровода обрушилась на химическом заводе в Нижегородской области

Фото: Telegram-канал МЧС Нижегородской области

Часть трубопровода обрушилась на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Обрушение произошло поздним вечером 18 декабря. По данным спасателей, в результате аварии на российском химическом предприятии пострадал один человек.

«В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло», — рассказали в МЧС.

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      Марк Леонов
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