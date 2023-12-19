На российском химическом предприятии произошла авария

Часть трубопровода обрушилась на химическом заводе в Нижегородской области

Часть трубопровода обрушилась на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Обрушение произошло поздним вечером 18 декабря. По данным спасателей, в результате аварии на российском химическом предприятии пострадал один человек.

«В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. Площадь разрушения составила 120 квадратных метров. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло», — рассказали в МЧС.