Находившийся на Украине без матери с 2019 года ребенок вернулся в Россию

Находившийся на Украине без матери мальчик вернулся в РФ благодаря омбудсмену

Мальчика, который с 2019 года находился на Украине и не мог вернуться домой в Россию, доставили на родину при посредничестве Катара и благодаря помощи уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

По данным агентства, мать встретила своего сына в аэропорту Внуково в ночь на вторник, 19 декабря.

Несколько лет назад мальчик жил с родителями в Ярославской области. После того как не стало отца ребенка, мать приняла решение отвезти его к бабушке в Винницкую область на Украину.

Забрать ребенка женщине не удавалось, поскольку начал действовать запрет на въезд российских граждан на Украину.

«Мы планируем вернуться в Ярославль, там все готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — отметила воссоединившаяся с ребенком мать.

По ее данным, мальчик вернулся в Москву рейсом из Стамбула.

Ранее омбудсмен Львова-Белова рассказала, что Запад превращает эвакуацию детей с Украины в депортацию.

До этого Международный уголовный суд (МУС) обвинял Россию в «незаконной депортации» детей и выдавал ордера на арест российских официальных лиц, среди которых была и Львова-Белова.