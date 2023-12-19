Назван главный источник туристов для России

Посол Ханьхуэй назвал Китай главным источником туристов для России

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй назвал КНР главным источником туристов для России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Высокопоставленный дипломат отметил, что в 2023 году количество взаимных поездок между двумя странами достигнет примерно 500 тысяч.

«Сотрудничество в сфере туризма играет важную роль в стимулировании развития смежных отраслей двух стран, укрепления общественной базы китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — подчеркнул он.

По словам посла, с текущего года Россия вошла в число 20 государств, в которые после снятия ограничений по COVID-19 в Китае в пилотном режиме отправились первые туристические группы из республики. «Благодаря усилиям обеих сторон перезапущен механизм групповых безвизовых туристических поездок», — добавил он.

Ранее в декабре сообщалось, что китайцы массово устремились в Россию. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что в 2023 году граждане КНР заняли первое место среди иностранцев по количеству въездных туристов в РФ.

