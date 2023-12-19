В России освободили от мер по поддержке рубля производителей лекарств и зефира

«Ведомости»: власти освободили ряд товаров от курсовых экспортных пошлин

В России освободили от мер по поддержке рубля производителей ряда товаров. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщает газета «Ведомости».

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию вывела из-под действия курсовых экспортных пошлин лекарства, металлические бытовые изделия, промышленные инструменты, а также пастилу, зефир, соевый белок и другие товары. Власти объяснили меру поддержанием привлекательности экспортных поставок и сохранения рентабельности производителей.

Гибкие экспортные пошлины ввели в России с 1 октября 2023 года для защиты внутреннего рынка. Мера поддержки отечественной валюты будет действовать до конца 2024 года. Под действие новых требований попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани, драгметаллы. При этом мера не затронула нефть, газ, зерновые, лесоматериалы, а также машины, оборудование и другую технику.

В октябре и ноябре размер пошлины составил семь процентов, так как курс доллара превышал 95 рублей. В декабре на фоне укрепления рубля пошлину снизили до 5,5 процента, сообщала директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович. С момента введения пошлины Федеральная таможенная служба (ФТС) получила от компаний 117 миллиардов рублей.

Ранее Минпромторг захотел освободить от экспортной пошлины целую отрасль целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). По словам замглавы ведомства Олега Бочарова, даже без экспортной пошлины Россия теряет внешние рынки сбыта бумаги и картона. Если курсовой сбор с ЦБП не отменить, это приведет к убыткам отрасли, утрате экспортных рынков и снижению эффективности инвестиций.