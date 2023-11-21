Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:22, 21 ноября 2023Экономика

В России захотели освободить от мер по поддержке рубля целую отрасль

Курсовую экспортную пошлину для бумажной промышленности предложили отменить

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минпромторг захотел освободить от разработанной в качестве меры по поддержке рубля экспортной пошлины целую отрасль целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Об этом со ссылкой на предложение замглавы ведомства Олега Бочарова сообщает «Коммерсантъ».

По словам Бочарова, даже без экспортной пошлины Россия теряет внешние рынки сбыта бумаги и картона. Если курсовой сбор с ЦБП не отменить, это приведет к убыткам отрасли, утрате экспортных рынков и снижению эффективности инвестиций.

«Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами — это не только нанести ей десятимиллиардный убыток, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты Юго-Востоку, Китаю», — пояснил он.

Материалы по теме:
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023
Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?
Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?
12 октября 2023

Председатель комитета архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александр Дятлов заявил, что переориентация поставок из Европы в Азию привела к удорожанию логистики и снижению цен на продукцию из-за высокой конкуренции. Поэтому рентабельность ЦБП по некоторым продуктам стала отрицательной, введение вывозных пошлин усугубит ситуацию.

Гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля ввели с 1 октября 2023 года для защиты внутреннего рынка. Эта мера поддержки отечественной валюты будет действовать до конца 2024 года. За счет курсовых пошлин власти рассчитывают пополнить бюджет на 755 миллиардов рублей. Под действие новых требований попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани, драгметаллы. При этом мера не затронула нефть, газ, зерновые, лесоматериалы, а также машины, оборудование и другую технику.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о награждении 15-летнего сына Кадырова

      Кендалл Дженнер снялась полуголой для модного бренда

      В МИД рассказали о применении западных ракет для ударов по мирным целям

      В России разработали робота для очистки корпусов судов

      Растлителя 15-летних школьниц задержали в Москве

      Россиянам предрекли возврат в 90-е на фоне отмены подтверждения ОСАГО

      Аксенов вспомнил о настроениях в Крыму во время Майдана

      Известный российский блогер умер на 38-м году жизни

      Российский школьник выстрелил в учительницу музыки и был задержан

      Россиян закрыли в самолете почти на 12 часов во время рейса в Казахстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости