В России захотели освободить от мер по поддержке рубля целую отрасль

Курсовую экспортную пошлину для бумажной промышленности предложили отменить

Минпромторг захотел освободить от разработанной в качестве меры по поддержке рубля экспортной пошлины целую отрасль целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП). Об этом со ссылкой на предложение замглавы ведомства Олега Бочарова сообщает «Коммерсантъ».

По словам Бочарова, даже без экспортной пошлины Россия теряет внешние рынки сбыта бумаги и картона. Если курсовой сбор с ЦБП не отменить, это приведет к убыткам отрасли, утрате экспортных рынков и снижению эффективности инвестиций.

«Мощности, которые дает ЦБП в экспорте, ни одна другая подотрасль лесного комплекса не даст. Нагрузить ее сейчас семью процентами — это не только нанести ей десятимиллиардный убыток, это значит отдать рынок Бразилии, Северной Канаде, через глубоководные порты Юго-Востоку, Китаю», — пояснил он.

Председатель комитета архангельского заксобрания по ЛПК, сельскому хозяйству и экологии Александр Дятлов заявил, что переориентация поставок из Европы в Азию привела к удорожанию логистики и снижению цен на продукцию из-за высокой конкуренции. Поэтому рентабельность ЦБП по некоторым продуктам стала отрицательной, введение вывозных пошлин усугубит ситуацию.

Гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля ввели с 1 октября 2023 года для защиты внутреннего рынка. Эта мера поддержки отечественной валюты будет действовать до конца 2024 года. За счет курсовых пошлин власти рассчитывают пополнить бюджет на 755 миллиардов рублей. Под действие новых требований попали овощи и фрукты, рыба, яйца, алкоголь, бумага и картон, ткани, драгметаллы. При этом мера не затронула нефть, газ, зерновые, лесоматериалы, а также машины, оборудование и другую технику.