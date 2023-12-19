Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:02, 19 декабря 2023Среда обитания

Роберт Паттинсон тайно избавился от дома в США

Актер Роберт Паттинсон тайно продал дом в США, в котором жил 9 лет

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Британский актер Роберт Паттинсон тайно избавился от своего дома в США. Звезда «Сумерек» и «Бэтмена» владел недвижимостью более девяти лет, пишет RobbReport.

Речь идет о небольшой холостяцкой резиденции артиста, которая спрятана высоко на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Официально дом не выставлялся на продажу, но данные риелторов свидетельствуют о недавней продаже недвижимости. Сам Паттинсон приобрел дом в 2014 году за 2,2 миллиона долларов, а продал — за 3 миллиона долларов. Покупателем стала не голливудская знаменитость, а общество с ограниченной ответственностью.

Этот дом был построен в 1950 году — в нем всего один этаж, а площадь достигает 180 квадратных метров. Внутри есть две спальни и две ванные комнаты. Из-за того, что дом продавался втайне, у экспертов нет достоверной информации о ремонте, который мог провести Паттинсон. Однако на сделанных с воздуха фотографиях не видно существенных изменений снаружи.

На территории есть лужайка с травой, бассейн в форме почки, несколько террас с видом на каньоны, гараж на две машины и SPA-центр.

Риелторы считают продажу этой недвижимости закономерной для Паттинсона. Недавно стало известно, что актер вместе с моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус ждут ребенка. До этого пара приобрела дом побольше, который расположен также на Голливудских холмах.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия из гуманизма разрешила самолету с умирающим россиянином пролететь по своему небу. В посадке пилотам отказали

      Названа главная составляющая успеха ВС РФ на краснолиманском направлении

      Роберт Паттинсон тайно избавился от дома в США

      «Калашников» выполнил гособоронзаказ по поставкам патронов

      Россиянин пытался досрочно выйти на пенсию и умер

      Военный аналитик заявил о разработке США оружия массового поражения

      Во Франции обеспокоились воинственностью немецкого министра обороны

      Бейонсе вышла в свет в трусах вместо брюк

      Предсказано будущее курса рубля

      Мужчина узнал секрет воспитания матери и запретил ей оставаться с внуком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости