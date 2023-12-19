Участница популярного шоу на ТНТ высказалась о постановках на проекте

Участница «Новые звезды в Африке» Нигай рассказала, что на проекте нет сценария

Популярная российская блогерша, участница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Карина Нигай высказалась о постановках на проекте. В своем Telegram-канале она рассказала, что в шоу нет сценария.

«Все, что вы видите в "Звездах в Африке", — это не постанова», — заявила Нигай. По ее словам, участники проекта в действительности голодают. «Нас не подкармливают где-то за кадром, нам не дают какие-то штучки, ништяки, нет. Ровно то количество еды, которое вы видите, оно, собственно, у нас было в доступе», — сказала она.

Блогерша также отметила, что участники проекта также по-настоящему конфликтовали. «Мы реально ругались, ссорились, орали друг на друга, ненавидели друг друга, любили друг друга, поддерживали», — пояснила она. Нигай nfr;t подчеркнула, что в проекте нет сценария. «Нам никто не говорил в микрофон, что делать», — заключила она.

Ранее Нигай пожаловалась, что после «Новых звезд в Африке» у нее начались проблемы со здоровьем. Блогерша призналась, что не согласилась бы снова участвовать в проекте.

«Новые звезды в Африке» — экстремальное телешоу, которое является продолжением проекта канала ТНТ «Звезды в Африке». В эфире программы участники проходят различные испытания, требующие выдержки и выносливости.