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20:04, 19 декабря 2023Путешествия

Обвиненные в употреблении наркотиков пассажиры сорвали рейс и угодили в полицию

Обвиненные в употреблении наркотиков пассажиры сорвали рейс Ryanair в Марокко

Двое пассажиров, которых обвинили в употреблении наркотиков и словесных оскорблениях на борту, сорвали рейс авиакомпании Ryanair и попали в полицию. Подробности рассказало издание Metro.

По данным источника, лайнер, следовавший из Станстеда, Великобритания, в Марракеш, Марокко, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

«Мы узнали, что самолет разворачивается и летит обратно в Станстед, примерно через час после взлета, — рассказал журналистам один из пассажиров, не пожелавший назвать свое имя. — Когда мы наконец приземлились, на борт поднялись четверо вооруженных полицейских и вытащили из самолета двоих мужчин».

В материале уточняется, что после приземления воздушного судна на борт вызвали офицеров аэропорта из-за сообщения о двоих мужчинах, якобы употреблявших во время полета наркотики. Известно, что стражи правопорядка вывели подозреваемых из самолета, провели обыск и не нашли никаких запрещенных веществ.

Ryanair принесла извинения за неудобства, доставленные пассажирам в результате «деструктивного поведения» попутчиков.

Ранее пьяный пассажир авиакомпании Spirit Airlines ударил полицейского на борту самолета и попал на видео. Уроженец Польши вступил в словесную перепалку с другим участником рейса. Что стало причиной ссоры, неизвестно.

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      Марина Черняк
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