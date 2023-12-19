Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров обнажился на фоне водопада в Африке

Павел Дуров выложил фото с обнаженным торсом из путешествия по Африке

Фото: Telegram-канал Du Rove's Channel

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал фото, на котором он стоит на фоне водопада с обнаженным торсом. Снимок он выложил в истории, доступной в его профиле в Telegram.

«Сегодня пешая прогулка в Руанде», — подписал Дуров снимок, сделанный во время путешествия по африканской стране. На нем медиаменеджер обнажен по пояс. На снимке также видно, что он надел на спину бежевый рюкзак.

Дуров не впервые выкладывает подобный снимок в соцсети. В октябре в его профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось фото с оголенным верхом и философской подписью о судьбе цивилизации. В комментариях пользователи сделали комплимент внешнему виду основателя «ВКонтакте». «Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека», — написал один из них.

До этого, в мае, медиаменеджер также опубликовал фото с голым торсом. Он подписал его цитатой о самодисциплине, на что его подписчики отреагировали ироничными комментариями.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сдвиг будет не в лучшем смысле» Президент Чехии предсказал развитие конфликта на Украине

      Украинский беспилотник сбили над Подмосковьем

      Женщина за копейки купила вазу стоимостью в миллионы рублей

      Роспотребнадзор заявил о продолжении роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

      Роспотребнадзор оценил необходимость масочного режима на новогодних выходных

      Американская ЧВК начнет работу в ЦАР

      В Кремле ответили на слова Кэмерона о поддержке Украины до победы над Россией

      Названы основные пользователи отечественного смартфона Р-ФОН

      В выпускающее книги Акунина издательство пришли с обыском

      Павел Дуров обнажился на фоне водопада в Африке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости