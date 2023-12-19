Павел Дуров обнажился на фоне водопада в Африке

Павел Дуров выложил фото с обнаженным торсом из путешествия по Африке

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал фото, на котором он стоит на фоне водопада с обнаженным торсом. Снимок он выложил в истории, доступной в его профиле в Telegram.

«Сегодня пешая прогулка в Руанде», — подписал Дуров снимок, сделанный во время путешествия по африканской стране. На нем медиаменеджер обнажен по пояс. На снимке также видно, что он надел на спину бежевый рюкзак.

Дуров не впервые выкладывает подобный снимок в соцсети. В октябре в его профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось фото с оголенным верхом и философской подписью о судьбе цивилизации. В комментариях пользователи сделали комплимент внешнему виду основателя «ВКонтакте». «Опять нейросеть сгенерировала изображение идеального человека», — написал один из них.

До этого, в мае, медиаменеджер также опубликовал фото с голым торсом. Он подписал его цитатой о самодисциплине, на что его подписчики отреагировали ироничными комментариями.