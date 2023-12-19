Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:06, 19 декабря 2023Экономика

В России предложили страховать уход за пожилыми

Эксперты Минэкономики предложили страховать уход за стариками
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Ольга Алленова / Коммерсантъ

В большинстве зарубежных стран используется система страхования долгосрочного ухода (СДУ), которая позволяет нуждающимся в помощи пользоваться услугами бесплатно или льготно, тогда как в России в рамках СДУ нуждающиеся получают бесплатные услуги от государства, а часть услуг оплачивают самостоятельно. Эксперты Минэкономики и Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС в статье, опубликованной в последнем номере журнала «Экономическое развитие России», предложили начать финансировать СДУ за счет страховок.

Экономисты считают, что сначала в стране можно ввести добровольное страхование долгосрочного ухода с перспективой внедрения обязательного страхования. Однако ставка страхования должна быть низкой — до 0,5 процента, чтобы не создавать финансового давления на граждан. Кроме того, средства могут перенаправляться в систему СДУ из профицита Фонда пенсионного и социального страхования.

В Минэкономразвития РБК заявили, что мнение авторов статьи не является официальной позицией министерства.

Материалы по теме:
По 100 рублей и выше. Что происходит с ценами на яйца в России?
По 100 рублей и выше. Что происходит с ценами на яйца в России?
11 декабря 2023
Санкции, кризис и нестабильность. Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Санкции, кризис и нестабильность.Миллионы граждан Ирана за 10 лет превратились в нищих. Кто в этом виноват?
Сегодня

СДУ подразумевает, что нуждающиеся могут получить социальное обслуживание или медицинскую помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. Для этого привлекают сиделок или учат членов семьи ухаживать за родственником. Для получения услуг нужно подать заявление в орган соцзащиты, медкомиссия определяет наличие и уровень нуждаемости, исходя из этого составляется перечень социальных услуг и количество часов бесплатной соцпомощи.

Уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком в возрасте от 80 лет приносит россиянам дополнительные 1,8 пенсионного балла в год, что, соответственно, увеличивает размер будущей пенсии ухаживающего. В 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 пенсионного балла, каждый из которых стоит 133,05 рубля.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР сообщили об оставлении ВСУ своих позиций в районе Новомихайловки

      Открывшего стрельбу по строителям из-за «плохой» траншеи россиянина задержали

      Задержан участвовавший в нападении на дагестанский район член банды Басаева

      В Европе высказались о сценарии прекращения огня на Украине на условиях России

      Джейсон Момоа рассказал о диете перед съемками «Аквамена 2»

      В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

      Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки БПЛА

      Подростки завели 13-летнего россиянина за гаражи и заставили целовать их обувь

      В Японии назвали несправедливой позицию России по Курильским островам

      Россиянка обвинила отца в домогательствах и инцесте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости