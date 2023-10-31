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12:39, 31 октября 2023Экономика

Назван способ заработать на пенсию при уходе за инвалидами и пожилыми

Финэксперт Дайнеко: уход за пожилыми увеличивает размер пенсий благодаря баллам
СюжетПенсионный возраст:

Фото: John Moeses Bauan / Unsplash

Уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком в возрасте от 80 лет приносит россиянам дополнительные 1,8 пенсионного балла в год, что, соответственно, увеличивает размер будущей пенсии ухаживающего, рассказала журналистам «Газеты.Ru» эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

В 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 пенсионного балла, каждый из которых стоит 133,05 рубля. По словам специалиста, родственные связи в этом вопросе роли не играют, а страховой стаж и пенсионные баллы (чем их больше, тем выше размер будущей пенсии) начисляются вне зависимости от них.

«Чтобы зачесть дополнительные баллы, нужно обратиться в Социальный фонд России и предоставить ряд документов. В их числе — справка об инвалидности, удостоверение инвалида, его паспорт», — перечислила Дайнеко, уточнив, что ухаживать за пожилыми могут только трудоспособные неработающие россияне, которые еще не вышли на пенсию.

Ранее работающим российским пенсионерам напомнили, что они могут получать страховую пенсию и при необходимости «докупить» недостающие баллы за деньги.

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      Дмитрий Воронин
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