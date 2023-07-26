Работающим россиянам рассказали о положенной пенсии

Эксперт СберНПФ Гилязов: россияне могут «докупить» недостающие пенсионные баллы за деньги

Работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию и при необходимости «докупить» недостающие баллы за деньги. Об этом рассказал «Ленте.ру» руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Россияне могут получать страховую пенсию, которая состоит из индивидуальной и фиксированной частей или накопительную пенсию (она формировалась из отчислений работодателей с 2002 по 2013 год). Дополнительно они могут получать страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Пенсия работающим пенсионерам выплачивается без ежегодной индексации от уровня инфляции. Выплаты для них пересчитываются с учетом дополнительного страхового стажа и пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год. Один такой балл в 2023 году стоит 123,77 рубля. Если работающий пенсионер увольняется, он перестает получать прибавку за дополнительный стаж и баллы, но его пенсия будет проиндексирована в соответствии с уровнем инфляции с 1 числа следующего месяца, объяснил эксперт.

«Мало кто знает, что взносы в социальный фонд можно делать самостоятельно. Это может быть актуально, например, для самозанятых. Ведь из налогов, которые платят самозанятые, отчисления в СФР не идут. Завершив трудовую деятельность, при желании можно "докупить" недостающие баллы за деньги», — пояснил Гилязов.

Фиксированную часть пенсии могут увеличить, если пенсионеру исполнилось 80 лет, он является инвалидом I группы, у него есть на иждивении нетрудоспособный член семьи, он проработал более 30 лет в сельском хозяйстве или не менее 15 лет на Крайнем Севере, или 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу.

По данным опроса «Работа.ру» и СберНПФ, 85 процентов россиян хотят получать от работодателя пенсию в дополнение к государственной. Почти половина (42 процента) респондентов рассчитывают на ежемесячную допвыплату свыше 30 тысяч рублей, а каждый пятый хотел бы получать 21-30 тысяч. На выплаты до 10 тысяч рублей готовы согласиться лишь пять процентов участников исследования.