Песков заявил о согласовании встречи Путина и Эрдогана

Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться

Дата и место встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, детали переговоров будут согласовываться.

Ранее президент Турции рассказал о планах встретиться с российским лидером. Он уточнил, что надеется обсудить возобновление работы зернового коридора.