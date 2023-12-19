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16:04, 19 декабря 2023Мир

Песков заявил о согласовании встречи Путина и Эрдогана

Песков: дата и место встречи Путина и Эрдогана будут согласовываться

Фото: Sputnik/Sergei Guneev/ Pool / Reuters

Дата и место встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще не определены. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, детали переговоров будут согласовываться.

Ранее президент Турции рассказал о планах встретиться с российским лидером. Он уточнил, что надеется обсудить возобновление работы зернового коридора.

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      Дарья Балацкая
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