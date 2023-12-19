Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 19 декабря 2023Россия

Под Москвой мужчина выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе

В Балашихе мужчина выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В подмосковной Балашихе мужчина за год выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что 30-летний житель Подмосковья ежедневно выпивал по две-три банки бодрящего напитка и к концу года стал плохо себя чувствовать.

Пациент поступил в хирургическое отделение №2 в Балашихе с невыносимой болью в животе. В ходе осмотра у мужчины выявили острый панкреатит с опасным осложнением. Ферменты и гной начали выделяться прямо в его брюшную полость.

Подмосковные хирурги откачали лишнюю жидкость и помогли остановить инфекцию, однако из-за болезни у пациента перестали нормально работать почки, легкие и сердце.

Две недели мужчина пробыл в реанимации. Врачи сумели спасти ему жизнь, сейчас его начали готовить к выписке.

Ранее сообщалось, что в Воронеже девочка попыталась развесить в доме новогодние украшения и попала в больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин словом «переиграли» оценил действия Запада на Украине в 2014 году

      Издательство «Захаров» с книгами Акунина будут брать штурмом

      Пьяный европеец набросился на полицейского в самолете и попал на видео

      Участница популярного шоу на ТНТ высказалась о постановках на проекте

      МИД расширил список персон нон грата из ЕС в ответ на 12-й пакет санкций

      Песков заявил о согласовании встречи Путина и Эрдогана

      Украинцы указали на неверное направление развития страны

      Устроивших дебош в посольстве Кении бездомных арестовали на десять суток

      Производитель Hoegaarden продаст бизнес в России

      Apple запретили продажи умных часов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости