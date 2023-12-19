Под Москвой мужчина выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе

В Балашихе мужчина выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе

В подмосковной Балашихе мужчина за год выпил тысячу банок энергетика и заработал дыру в животе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что 30-летний житель Подмосковья ежедневно выпивал по две-три банки бодрящего напитка и к концу года стал плохо себя чувствовать.

Пациент поступил в хирургическое отделение №2 в Балашихе с невыносимой болью в животе. В ходе осмотра у мужчины выявили острый панкреатит с опасным осложнением. Ферменты и гной начали выделяться прямо в его брюшную полость.

Подмосковные хирурги откачали лишнюю жидкость и помогли остановить инфекцию, однако из-за болезни у пациента перестали нормально работать почки, легкие и сердце.

Две недели мужчина пробыл в реанимации. Врачи сумели спасти ему жизнь, сейчас его начали готовить к выписке.

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