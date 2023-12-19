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14:55, 19 декабря 2023Мир

Полковник объяснил смысл операции США «Страж процветания»

Полковник Кошкин: операция США «Страж процветания» призвана помочь Израилю

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Начатая США в Красном море операция «Страж процветания» призвана в том числе защитить важные поставки Израилю от нападений хуситов. Смысл новой военной кампании США «Ленте.ру» объяснил военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Хуситы атаковали и атакуют корабли, которые, по их предположению, везут какие-то важные поставки для Израиля. Хуситы хотели помогать Палестине, но их не пропустили. Они атакуют при помощи ракет и беспилотников объекты в Красном море, обстреливают корабли, которые, по их мнению, везут ресурс для Израиля. Боле того, они там захватили два сухогруза», — рассказал специалист.

Естественно, что США в лице главы Пентагона Ллойда Остина сейчас сформировали коалицию, куда вошли множество заинтересованных стран. Дело в том, что сразу взлетела цена на нефть и на газ, и государства хотели бы получить некую безопасность. Ее и обещают США

Андрей Кошкинвоенный эксперт, полковник в отставке

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов. Операция получила название «Страж процветания». Помимо США, в операции будут участвовать ряд государств, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию. Руководство кампанией возложено на командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

Ранее йеменские хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» атаковали норвежский танкер Strinda. Представитель движения Яхья Сариа сообщил, что судно направлялось с партией нефти в Израиль.

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      Кирилл Садовский
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