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11:23, 19 декабря 2023Экономика

Названы самые популярные в России премиум-автомобили из Китая

Autonews: Voyah стали самыми популярными в России премиум-автомобилями из Китая

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

С начала 2023 года в России продали 2187 электрокроссоверов Voyah. Машины китайского бренда назвали самыми популярными в сегменте премиальных машин опрошенные Autonews эксперты.

Продажами машин торговой марки из КНР в России занимается компания «Моторинвест». На рынке доступны три модели бренда — кроссовер FREE, минивэн DREAM и инновационный бизнес-седан PASSION. Цены на китайские модели в России варьируются от 7,39 до 16,99 миллиона рублей.

Самой популярной моделью бренда стал Voyah FREE — в ноябре было продано 310 машин (плюс 24 процента в месячном выражении). С начала года электрокары Voyah заняли 11 процентов рынка премиум-автомобилей.

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По данным таможни КНР, в первой половине 2023 года поставки легковушек из Китая в Россию выросли в 6,4 раза. За первые шесть месяцев импорт машин составил 4,6 миллиарда долларов. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), Россия стала крупнейшим экспортным рынком для брендов из КНР.

Автомобили Voyah стали одними из самых подорожавших машин в России: в сентябре 2023 года цены на них выросли на шесть процентов. Для сравнения, китайский хетчбэк JAC J7 подорожал на восемь процентов, Mercedez-Benz E-класса — на семь процентов, а стоимость автомобиля Skoda Octavia выросла на 14 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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