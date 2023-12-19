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16:50, 19 декабря 2023Культура

Пригожин назвал оптимальный призовой фонд для российского аналога «Евровидения»

Пригожин заявил, что для «Интервидения» нужен призовой фонд в миллион долларов

Фото: Павел Кашаев / Globallookpess.com

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сумма в миллион долларов является оптимальной для призового фонда «Интервидения» — российского аналога «Евровидения». Об этом он заявил в интервью НСН.

«Технология должна быть следующая: хороший призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Второе место – 500 тысяч долларов, третье место – 250 тысяч долларов», — сказал он, отметив, что такие призы привлекут людей со всего мира.

Пригожин также поделился, что не видит смысла в статуэтке, которую получают победители «Евровидения». «Люди со всего мира сами поедут к нам, никто не будет спрашивать свою власть, американцы не будут у [президента США Джо] Байдена спрашивать разрешения, им будет наплевать на санкции», — добавил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что первое «Интервидение» должно пройти в России в 2024 году.

В ноябре о предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение» сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.

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      Варвара Кошечкина
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